У небі над Києвом 11 серпня пролетів величезний прапор Білорусі. Його запустили на підтримку білоруських активістів, які вийшли на масові акції протестів проти фальсифікацій на президентських виборах.

Організатором акції стала компанія DRONARIUM Ukraine, що займається записом відео за допомогою дронів.

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Що відомо про білоруський прапор над Києвом

У компанії заявили, що не могли не відреагувати на події в Білорусі, оскільки українці на своєму досвіді відчули агресію під час Революції Гідності.

Відповідати силою на мирний протест замість діалогу – неприпустимо,

– мовиться у підписі до відео.

Відео супровлджується піснею гурту "Кино" – Перемен, за яку до речі напередодні виборів відправили під арешт двох діджеїв, які насмілились включити цей трек на провладному заході.

Після того, як це відео поширили в білоруському опозиційному телеграм-каналі NEXTA, за годину його подивилося понад 600 тисяч разів.

Білоруський прапор над Києвом: дивіться відео

Зверніть увагу! Раніше компанія Dronarium піднімала в небо прапори ЛГБТ, а також влаштовувала політ над Києвом прапора кримськотатарського народу.