Прапор на Ратуші
22:24, 2 квітня 2009 331
У Львові відзначають річницю підняття на Ратуші державного прапора.
3 квітня 1990 року депутати Львівської міської ради першого демократичного скликання зняли із Ратуші прапор УРСР та підняли синьо-жовтий прапор. Щороку цю дату відзначають урочистою сесією за участю колишніх і теперішніх депутатів, керівників міста та області і почесних громадян Львова. Потім депутати та посадовці знову піднімуть над міською Ратушею Державний прапор України.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі