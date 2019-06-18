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      Прапор СРСР вивісили над будівлею муніципалітету у Швеції

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / flagi.in.ua

      Інцидент трапився у шведській комуні Тебю. Над будівлею адміністрації муніципалітету підняли прапор СРСР.

      Один з працівників прийшов на роботу і помітив прапор СРСР, пише Expressen. Чоловік негайно його зняв.

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      Начальника Служби безпеки муніципалітету Тебю Густав Сундман стверджує, що ніхто, крім співробітників муніципалітету, не може піднімати прапори в будівлі.

      У нього мав бути ключ, тому ми повинні дослідити, як це могло статися. Це мало статися десь вночі, але ми не знаємо точний час,
      – зазначив Сундман.

      У муніципалітеті дуже серйозно розглядають цей інцидент та планують повідомити про нього у поліцію.

      "Ми не отримували ніяких погроз у зв'язку з цим, але ми повинні детально все розслідувати", – заявив начальник Служби безпеки муніципалітету.

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      blog_ava
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      Теги: СРСР Швеція Новини Росії Поліція
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