Прапор СРСР вивісили над будівлею муніципалітету у Швеції

Інцидент трапився у шведській комуні Тебю. Над будівлею адміністрації муніципалітету підняли прапор СРСР.

Один з працівників прийшов на роботу і помітив прапор СРСР, пише Expressen. Чоловік негайно його зняв.

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Начальника Служби безпеки муніципалітету Тебю Густав Сундман стверджує, що ніхто, крім співробітників муніципалітету, не може піднімати прапори в будівлі.

У нього мав бути ключ, тому ми повинні дослідити, як це могло статися. Це мало статися десь вночі, але ми не знаємо точний час,

– зазначив Сундман.

У муніципалітеті дуже серйозно розглядають цей інцидент та планують повідомити про нього у поліцію.

"Ми не отримували ніяких погроз у зв'язку з цим, але ми повинні детально все розслідувати", – заявив начальник Служби безпеки муніципалітету.

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