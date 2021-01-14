Співробітник ізраїльського МОЗ змусив колишню дівчину 4 рази відбувати самоізоляцію через коронавірус. Чоловік відправляв їй повідомлення, що вона начебто контактувала з хворою людиною.

Чоловік кілька разів відправляв ексдівчину на самоізоляцію

Жодних підстав, аби відправляти жінку на самоізоляцію, 36-річний працівник ізраїльського колцентру МОЗ не мав. Про це пише місцеве видання Newsru.co.il.

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Поліцейські підозрюють, що чоловік 4 рази протягом останніх кількох місяців надсилав колишній дівчині повідомлення від Міністерства охорони здоров'я. У них від неї вимагали піти на самоізоляцію після контакту із зараженим коронавірусом.

Поліція почала розслідування на прохання МОЗ, бо там щось запідозрили. Жінка 4 рази подавала апеляцію на розпорядження про обов'язковий карантин.

Слідчі допитали підозрюваного. Йому закидають зловживання владою, підробку документів, порушення суспільної довіри та деякі інші посадові злочини.

Коронавірус та карантин в Ізраїлі