Страйк на білоруському радіо: працівники станції звільнились на знак протесту
Колектив білоруської радіостанції "Столиця" майже в повному складі не вийшов на роботу в знак протесту проти режиму Олександра Лукашенка. В такий спосіб працівники приєднались до загальнонаціонального страйку, що триває вже більше, ніж тиждень. Згодом директор радіо та ще 10 співробітників звільнились.
Про це повідомив ведучий Валерій Кондратьєв в коментарі виданню "Наша нива".
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За його словами, в понеділок, 17 серпня, працівники радіостанції відмовились вийти на роботу. Відтак в ефірі не з'явилась жодна розважальна програма: лише прогноз погоди та новини спорту.
Наступного дня тим співробітникам, які доєдналися до страйку, оголосили про звільнення за статтею. "На що співробітники погодилися, щоб їх звільнили", – розповів ведучий станції "Столиця".
За його словами, керівництво радіостанції запропонувало проводити ефір винятково без новин та розважального контенту. Однак вже 19 серпня майже всі члени колективу написали заяви на звільнення.
Кондратьєв зазначив, що з радіостанції "Столиця" пішли 11 людей. Серед них директор радіо, його заступник і музичний редактор.
Наразі ведучий не знає, в якому форматі далі працюватиме радіостанція.
Масові страйки та протести в Білорусі: що відомо
- 9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними результатами, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Втім люди не погоджуються з такими підсумками. Вони вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими, а явка – завищеною.
- Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. Згодом на великих підприємствах країни працівники оголосили страйки.
- Країни Європейського Союзу узгодили санкції щодо Білорусі. ЄС запровадить персональні обмеження проти осіб, причетних до насильства, репресій та фальсифікацій виборів. Також ЄС не визнає результати президентських виборів у Білорусі.
- Опозиція наголошує на проведенні нових президентських виборів.