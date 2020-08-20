Колектив білоруської радіостанції "Столиця" майже в повному складі не вийшов на роботу в знак протесту проти режиму Олександра Лукашенка. В такий спосіб працівники приєднались до загальнонаціонального страйку, що триває вже більше, ніж тиждень. Згодом директор радіо та ще 10 співробітників звільнились.

Про це повідомив ведучий Валерій Кондратьєв в коментарі виданню "Наша нива".

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За його словами, в понеділок, 17 серпня, працівники радіостанції відмовились вийти на роботу. Відтак в ефірі не з'явилась жодна розважальна програма: лише прогноз погоди та новини спорту.

Наступного дня тим співробітникам, які доєдналися до страйку, оголосили про звільнення за статтею. "На що співробітники погодилися, щоб їх звільнили", – розповів ведучий станції "Столиця".

За його словами, керівництво радіостанції запропонувало проводити ефір винятково без новин та розважального контенту. Однак вже 19 серпня майже всі члени колективу написали заяви на звільнення.

Кондратьєв зазначив, що з радіостанції "Столиця" пішли 11 людей. Серед них директор радіо, його заступник і музичний редактор.

Наразі ведучий не знає, в якому форматі далі працюватиме радіостанція.

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