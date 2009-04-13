Права людини

Китайців наділили правами.

Пекін опублікував перший в китайській історії "План захисту прав людини". Програма, розрахована на 2009-2010 роки, охоплює такі сфери як пенсійне забезпечення, освіта, права трудящих, інвалідів, а також інші аспекти суспільного життя.Влада Китаю, зокрема, "жорстко контролюватиме" судові процеси з метою забезпечення прав ув'язнених. Комуністичне керівництво прагне припинити тілесні покарання та грубе поводження із в'язнями - для цього планують запровадити медичні огляди ув'язнених до і після допиту.В плані боротьби з безробіттям держава створить більше робочих місць. Так, за 2 роки влада планує додатково забезпечити роботою у містах 18 мільйонів мігрантів з сільської місцевості. Стільки ж робочих місць отримають й трудівники з міських регіонів. Відтак офіційний рівень безробіття за підсумками 2010 року не повинен перевищити 5%.Уряд обіцяє також створити спеціальний механізм для отримання скарг від населення - створять гарячі телефонні лінії і відомства, які "доноситимуть до влади" скарги і пропозиції народу. Міжнародна спільнота, до слова, регулярно звинувачує Китай у порушенні прав людини. Особливо гостро критикують політику Пекіну стосовно корінного населення Тибету.