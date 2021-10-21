В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень: що вони передбачають

В Україні почали діяти нові правила перевезень. З 21 жовтня міжобласні поїздки будь-яким видом транспорту дозволені тільки тим, хто має паспорт вакцинації, експрес-тест, ПЛР-тест (зроблений не пізніше, ніж за 72 години до поїздки).

Відповідне рішення щодо нових правил пасажирських перевезень під час карантину уряд ухвалив на засіданні 11 жовтня. Зокрема внесли зміни до постанови №1236.

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Кабмін затвердив нові правила міжобласних перевезень

Згідно з рішенням Кабміну, нові правила міжобласних перевезень діятимуть щодо:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах;

авіаційного транспорту;

а також залізниці.

У МОЗ пояснили, що зміни правил пасажирських перевезень стосуються регіонів жовтої, помаранчевої або червоної зони. Наразі кожна область України перебуває у одній з цих зон (зокрема, станом на 12 годину 21 жовтня, вже 6 областей – у червоній зоні).

Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров'я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту,

– пояснював тоді очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Так, з 21 жовтня усім дорослим громадянам, які подорожують будь-яким видом транспорту між областями потрібно мати й показати:

сертифікат вакцинації ( міжнародний, внутрішній або іноземний) – документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (зелений сертифікат) або тільки однієї дози вакцини (жовтий сертифікат). Іноземні сертифікати мають містити інформацію про щеплення вакциною, яка включена ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, а сам документ можна демонструвати мовою оригіналу;

міжнародний, внутрішній або іноземний) – документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (зелений сертифікат) або тільки однієї дози вакцини (жовтий сертифікат). Іноземні сертифікати мають містити інформацію про щеплення вакциною, яка включена ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, а сам документ можна демонструвати мовою оригіналу; ПЛР-тест або експрес-тест з негативним результатом, зроблений не більш як за 72 години до дня поїздки.

У МОЗ пояснили, що паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення (форму 063-О). Цей документ також підходить для поїздок міжрегіональним транспортом.



Привілеї для вакцинованих в Україні / Інфографіка 24 каналу

Інформацію про проведення вакцинації у HELSI.me для посадки у поїзд використовувати не можна. Сертифікат про щеплення може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія".

Найпростіше буде подорожувати з цифровим сертифікатом в додатку "Дія". Патрульні пояснили, що такі сертифікати перевірятимуть за допомогою планшетів, сканувавши QR-код. Зокрема з 21 жовтня таку перевірку можуть здійснювати працівники Держпродспоживслужби, центру контролю та профілактики хвороб або патрульної поліції.

Якщо людина одужала від COVID-19 У COVID-сертифікат на підставі одужання в додатку "Дія" перебуває на етапі тестування;

коли він стане доступним для користувачів, – його можна буде використовувати для перевезень;

діяти такий COVID-сертифікат буде 180 днів. Окрім того, отримати паперову довідку про перенесену хворобу наразі також неможливо. МОЗ пояснили, що ті, хто перехворів, наразі не можуть використати в транспорті COVID-сертифікат про одужання. Адже:Окрім того, отримати паперову довідку про перенесену хворобу наразі також неможливо.

Також у МОЗ пояснили, що наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-19. У міністерстві розповіли, що осіб, які дійсно мають абсолютні протипокази до щеплення в Україні менш ніж 1% – мовиться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини.

Правила поїздок для "жовтих" та "червоних" регіонів

За виготовлення і збут підроблених медичних документів правопорушникам може загрожувати штраф у 17 тисяч гривень чи 5 років ув'язнення . За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачений. Людей, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, притягнуть до відповідальності. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що для поїздок у областях жовтої зони можна показати:

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.



Правила перевезень між областями у жовтій зоні карантину / Фото МОЗ

Для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із жовтим та червоним рівнем епіднебезпеки потрібно показати:

"жовтий" чи "зелений" міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози або повного курсу вакцинації;

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення або в сімейного лікаря;

документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О, яку можна отримати одразу після процедури у лікаря, який проводив щеплення;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту, який чинний 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз.



Правила перевезень між областями у жовтій та червоній зоні карантину / Фото МОЗ

Натомість при виїзді або в'їзді в регіон з червоним рівнем епіднебезпеки потрібно мати й показати:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.



Правила перевезень між областями у червоній зоні карантину / Фото МОЗ

Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх. А також не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень.

До речі, головний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснював, що під час поїздок люди перебувають у транспорті протягом декількох годин. Через погану вентиляцію або її відсутність, можливе поширення COVID-19 серед пасажирів.

Укрзалізниця пояснила нові правила поїздок між областями

В Укрзалізниці при посадці на потяг перевірятимуть не тільки документи, що засвідчують особу, а й наявність ПЛР-тесту чи експрес-тесту або сертифікату чи довідки про вакцинацію. Також у поїзд тепер не пускають людей, які проводжають своїх близьких.

Погрози та вмовляння не подіють – працівники Укрзалізниці викличуть поліцію. Не створюйте проблем собі й іншим – зробіть тест, а краще вакцинуйтеся,

– розповіли в УЗ.

Там також пояснили, що невакциновані пасажири на вокзалі можуть зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду в разі негативного результату. В Укрзалізниці також пояснили, що, станом на 21 жовтня:

пункти експрес-тестування діють на 10 вокзалах: Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Мукачево, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити експрес-тест за 350 гривень);

діють на 10 вокзалах: Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Мукачево, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити експрес-тест за 350 гривень); пункти безкоштовної вакцинації діють на 5 вокзалах: Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра.

Для цього потрібно прийти на вокзал не пізніше, ніж за пів години до відправки поїзда. Якщо у пасажира не буде документів щодо СОVID-19, то провідник має право не впустити його у потяг й кошти йому не компенсують.

Відповідальність за наявність документів нестиме перевізник

У провідників будуть зразки, за якими вони звірятимуть надані пасажирами документи. У разі недотримання подорожуючими правил перевезення, бригада потяга зобов'язана повідомити про порушення правоохоронців. Контролюватиме процес Міністерство внутрішніх справ.

До речі, відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник. Окрім того, станом на 21 жовтня, вже провели перші перевірки у столиці, зокрема – популярний напрямок Київ – Житомир.

Пресофіцерка Національної поліції України Мар'яна Рева заявила, що перевірки проводитимуть вибірково, патрульна поліція, а також працівники Укртрансбезпеки. Вони зупинятимуть деякі автобуси. Документи можуть перевірити у водіїв та деяких пасажирів.

Якщо у людини немає відповідного сертифіката або довідки, то адмінпротокол складають на перевізника, відповідальність наразі лише на ньому. Перевізник буде сплачувати штраф, який встановить суд. Приблизний розмір — 34 – 51 тисяча гривень,

– пояснила Рева.

Окрім того, вона запевнила, що спеціально створені рейдові групи не припиняли своєї роботи протягом всього часу карантину й наразі їхня кількість збільшилась. Туди входять працівники поліції і Держпродспоживслужби, також інших компетентних органів.