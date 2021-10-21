В Украине начали действовать новые правила межобластных перевозок: что они предусматривают

В Украине начали действовать новые правила перевозок. С 21 октября межобластные поездки любым видом транспорта разрешены только тем, кто имеет паспорт вакцинации, экспресс-тест, ПЦР-тест (сделан не позднее, чем за 72 часа до поездки).

Соответствующее решение о новых правилах пассажирских перевозок во время карантина правительство приняло на заседании 11 октября. В частности, внесли изменения в постановление №1236.

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Кабмин утвердил новые правила межобластных перевозок

Согласно решению Кабмина, новые правила межобластных перевозок будут действовать касательно:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на автобусных маршрутах;

авиационного транспорта;

а также железной дороги.

В Минздраве объяснили, что изменения правил пассажирских перевозок касаются регионов желтой, оранжевой или красной зоны. Сейчас каждая область Украины находится в одной из этих зон (в частности, по состоянию на 12:00 21 октября уже 6 областей – в красной зоне).

Новые правила для перевозки пассажиров – вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта,

– объяснял тогда глава Минздрава Виктор Ляшко.

Так, с 21 октября всем взрослым гражданам, путешествующих любым видом транспорта между областями, нужно иметь и показать:

сертификат вакцинации (международный, внутренний или иностранный) – документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (зеленый сертификат) или только одной дозы вакцины (желтый сертификат). Иностранные сертификаты должны содержать информацию о прививках вакциной, которая включена ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, а сам документ можно демонстрировать на языке оригинала;

(международный, внутренний или иностранный) – документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (зеленый сертификат) или только одной дозы вакцины (желтый сертификат). Иностранные сертификаты должны содержать информацию о прививках вакциной, которая включена ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, а сам документ можно демонстрировать на языке оригинала; ПЦР-тест или экспресс-тест с отрицательным результатом, сделанный не более чем за 72 часа до дня поездки.

В Минздраве объяснили, что бумажную справку о получении первой дозы вакцины от COVID-19 может выдать врач, который проводил прививку (форму 063-О). Этот документ также подходит для поездок межрегиональным транспортом.

Привилегии для вакцинированных в Украине / Инфографика 24 канала

Информацию о проведении вакцинации в HELSI.me для посадки в поезд использовать нельзя. Сертификат о прививках может быть либо бумажным либо созданным в приложении "Дия".

Проще будет путешествовать с цифровым сертификатом в приложении "Дия". Патрульные объяснили, что такие сертификаты будут проверять с помощью планшетов, сканировав QR-код. В частности, с 21 октября такую проверку могут осуществлять работники Госпродпотребслужбы, центра контроля и профилактики болезней или патрульной полиции.

Если человек выздоровел от COVID-19 В Минздраве пояснили, что переболевшие пока не могут использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении. Ведь: COVID-сертификат на основании выздоровления в приложении "Дия" находится на этапе тестирования;

когда он станет доступным для пользователей – его можно будет использовать для перевозок;

действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней. Кроме того, получить бумажную справку о перенесенной болезни пока также невозможно.

Также в Минздраве объяснили, что не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19. В министерстве рассказали, что людей, действительно имеющих абсолютные противопоказания к прививке в Украине, менее 1% – речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительности к компонентам вакцины.

Правила поездок для "желтых" и "красных" регионов

За изготовление и сбыт поддельных медицинских документов правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или 5 лет заключения . При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотренЛюдей, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им, привлекут к ответственности. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что для поездок в областях желтой зоны можно показать:

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа.



Правила перевозок между областями в желтой зоне карантина / Фото Минздрава

Для пользованием межрегиональным транспортом в регионах с желтым и красным уровнем эпидбезопасности нужно показать:

"Желтый" или "зеленый" международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы или полного курса вакцинации;

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год от даты последней прививки. Его можно оформить у врача, проводившего прививку в пункте прививки, или у семейного врача;

документ о получении одной дозы вакцины – форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у врача, который проводил прививку;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, действующий 72 часа от времени сдачи материала на анализ.



Правила перевозок между областями в желтой и красной зоне карантина / Фото Минздрава

Зато при выезде или въезде в регион с красным уровнем эпидбезопасности нужно иметь и показать:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действует 72 часа.



Правила перевозок между областями в красной зоне карантина / Фото Минздрава

Новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних. А также применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Кстати, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин объяснял, что во время поездок люди находятся в транспорте в течение нескольких часов. Из-за плохой вентиляции или ее отсутствия возможно распространение COVID-19 среди пассажиров.

Укрзализныця объяснила новые правила поездок между областями

В Укрзализныце при посадке на поезд будут проверять не только документы, удостоверяющие личность, но и наличие ПЦР-теста или экспресс-теста, или сертификата, или справки о вакцинации. Также в поезд теперь не пускают провожающих.

Угрозы и уговоры не подействуют – работники Укрзализныци вызовут полицию. Не создавайте проблем себе и другим – сделайте тест, а лучше вакцинируйтесь,

– рассказали в Укрзализнице.

Там также пояснили, что вакцинированные пассажиры на вокзале могут сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата. В Укрзализныце также отметили, что по состоянию на 21 октября:

пункты экспресс-тестирования действуют на 10 вокзалах: Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожье, Мукачево, Кривого Рога, Винницы и Полтавы (пассажиры, у которых есть билет на поезд, смогут сделать экспресс-тест по 350 гривен)

действуют на 10 вокзалах: Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожье, Мукачево, Кривого Рога, Винницы и Полтавы (пассажиры, у которых есть билет на поезд, смогут сделать экспресс-тест по 350 гривен) пункты бесплатной вакцинации действуют на 5 вокзалах: Киева, Львова, Харькова, Одессы и Днепра.

Для этого нужно прийти на вокзал не позднее, чем за полчаса до отправки поезда. Если у пассажира не будет документов по СОVID-19, то проводник имеет право не впустить его в поезд и средства ему не компенсируют.

Ответственность за наличие документов будет нести перевозчик

У проводников будут образцы, по которым они будут сверять предоставленные пассажирами документы. В случае несоблюдения путешествующими правил перевозки, бригада поезда обязана сообщить о нарушении правоохранителей. Контролировать процесс будет Министерство внутренних дел.

Кстати, ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик. Кроме того, по состоянию на 21 октября уже провели первые проверки в столице, в частности – на популярном направлении Киев – Житомир.

Пресс-офицер Национальной полиции Украины Марьяна Рева заявила, что проверки будут проводить выборочно патрульная полиция, а также сотрудники Укртрансбезопасности. Они будут останавливать некоторые автобусы. Документы могут проверить у водителей и некоторых пассажиров.

Если у человека нет соответствующего сертификата или справки, то админпротокол составляют на перевозчика, ответственность пока только на нем. Перевозчик будет платить штраф, который установит суд. Примерный размер – 34–51 тысяча гривен,

– объяснила Рева.

Кроме того, она заверила, что специально созданные рейдовые группы не прекращали своей работы в течение всего времени карантина и сейчас их количество увеличилось. Туда входят сотрудники полиции и Госпродпотребслужбы, также других компетентных органов.