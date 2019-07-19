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      Правоохоронці затримали заступника мера Борисполя і директора комунального підприємства

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      Перший заступник мера Борисполя Микола Корнійчук
      Перший заступник мера Борисполя Микола Корнійчук / Poglyad.tv

      У Борисполі після обшуків у міській раді правоохоронці затримали першого заступника мера міста Миколу Корнійчука і директора комунального підприємства міськради. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обоє затриманих вимагали і отримали від підприємців 60 тисяч гривень.

      Обшуки у міській раді Борисполя пройшли 19 липня через викриття схеми з вимагання та отримання хабарів тепер уже затриманими посадовцями. Обшукали і помешкання ймовірних причетних до злочинної схеми чиновників.

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      У прокуратурі Київщини уточнили, що заступник мера Борисполя у змові з іншими службовцями міськради організували злочинну схему з вимагання та отримання хабарів від підприємців за укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні гроші.

      У подальшому хабарі заступник мера Борисполя розподіляв між іншими працівниками міської ради.

      Посадовцям готують повідомлення про підозру в отриманні хабара службовою особою за попередньою змовою групою осіб.

       

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      Теги: Новини України ГПУ Корупція Хабар Новини Борисполя Кримінальні новини Юрій Луценко Розслідування
      Джерело: 24 канал
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