Стріляв не злочинець зі зброєю з чорного ринку, а людина, яка в березні 2026 р. легально отримала спортивний дозвіл на зброю [3]. Тож ідеться насамперед про дозвільну систему. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило перегляд процедур доступу до зброї [4], а в публічній дискусії лунають гучніші ідеї: повноваження спецслужб на кшталт Patriot Act, автоматична зброя для поліції, вище грошове забезпечення правоохоронців, ширше право громадян на збройний захист. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Дозвільну систему в польській доктрині досліджували K. Chałupka [5] і K. Jakubiak [6], межі застосування зброї поліцією – M. Ilnicki [7] і K. Jałoszyński, який 2012 року писав про невизначеність "рятувального пострілу" [8], ознаки злочину терористичного характеру – K. Burdziak [9]. У Нідерландах дискутували про відповідальність держави за шкоду, заподіяну власником неправомірно виданого дозволу [10]. Комплексної ж оцінки розстрілу, вчиненого легальним власником зброї, з урахуванням права ЄС і практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) я не знайшов.

Розслідування триває, і факти ще можуть уточнюватися.

Метою мого адвокатського дослідження є правова оцінка дій нападника, поліцейських і органів влади Польщі та з'ясування того, які із запропонованих заходів можуть запобігти подібним злочинам у межах конституційних і конвенційних стандартів.

Вихідне припущення таке: події у Кракові показали вади превентивного контролю за легальними власниками зброї, а не брак повноважень правоохоронців, тому дієвими будуть заходи, що посилюють саме такий контроль.

Кваліфікація злочину

Прокуратура кваліфікувала краківські події за § 3 статтею 148 у зв'язку з § 20 статтею 115 Кримінального кодексу Республіки Польща (далі – КК РП) [11], а вбивство трьох осіб в Островці-Свентокшиському, яке пов'язують із нападником, за § 3 статтею 148 КК РП [12]. Перша частина кваліфікації сумнівів не викликає: § 3 стаття 148 охоплює вбивство кількох осіб одним діянням.

Складніше з терористичною ознакою. За § 20 статті 115 КК РП злочином терористичного характеру є діяння, за яке передбачено позбавлення волі з верхньою межею щонайменше п'ять років, вчинене з метою "poważnego zastraszenia wielu osób" (серйозного залякування багатьох осіб), примусу органу влади до певної поведінки або серйозного порушення устрою чи економіки держави. K. Burdziak слушно зауважує, що досить однієї з цих цілей, а наслідки можуть і не настати [13].

Мотив тут не вирішальний. Нападник вибрав у суботу найлюднішу площу міста і стріляв по випадкових людях; такий спосіб дій розрахований на залякування всіх, хто перебуває в міському просторі, і відповідає розумінню тероризму в Директиві (ЄС) 2017/54114.

Польські суди цю норму застосовують, і найвідоміша справа теж краківська. Брунон К. готував вибух біля будівлі Сейму; суди обох інстанцій кваліфікували його дії як злочин терористичного характеру, апеляційний суд 2017 року призначив йому дев'ять років позбавлення волі, а Верховний Суд відхилив усі касаційні скарги як очевидно безпідставні [15].

Поранення людей кваліфікуються як замах на вбивство (§ 1 стаття 13 у зв'язку з § 3 стаття 148 КК РП), стрілянина в поліцейських – ще й як активний напад на функціонера (§ 1 стаття 223, § 2 стаття 11 КК РП). Окремо слід з'ясувати походження зброї. Дозвіл визначає мету, вид і кількість одиниць зброї (ч. 1 стаття 12 закону про зброю і амуніцію) [16]; володіння тим, що ним не охоплене, підпадає під § 2 стаття 263 КК РП, і Верховний Суд 2020 року визнав злочином навіть володіння набоями до іншої зброї, ніж зазначена в дозволі [17]. Той, хто передав нападнику зброю, маючи право нею володіти, може відповідати за § 3 стаття 263 КК РП.

Друге питання, яке потрібно розглянути, – правомірність дій поліцейських

Нагадаю, що чинні правила склалися після рішення Конституційного Трибуналу від 17 травня 2012 року, яким визнано неконституційним відсилання питань безпосереднього примусу до підзаконних актів [18]; наступного року ухвалено закон про засоби безпосереднього примусу і вогнепальну зброю (далі – u.ś.p.b.p.) [19].

Постріли в Кракові мали підставу в пунктах 1, 3 і 4 статті 45 цього закону (відсіч замаху на життя, переслідування і затримання особи, підозрюваної у злочинах за § 20 стаття 115 і стаття 148 КК РП). Від вигуку ‘Stój, bo strzelam!' і попереджувального пострілу можна було відмовитися, бо зволікання загрожувало життю людей (п. 1 ч. 3 стаття 48).

Разом із тим закон вимагає завдавати якомога меншої шкоди, бути особливо обережним щодо інших осіб і сягати по зброю лише в крайньому разі (ч. 1, 3 і 4 стаття 7 u.ś.p.b.p.). Суди тут прискіпливі. Верховний Суд у січні 2013 р. скасував виправдувальні рішення щодо чотирьох поліцейських, які обстріляли автомобіль: стріляти можна тільки як останній засіб, не "першим рухом" і не без попередження, а поліцейські могли зійти з лінії руху машини [20]. Того ж місяця Апеляційний суд у Варшаві визнав незаконним постріл у психічно хворого чоловіка з ножем, бо кийків чи інших менш небезпечних засобів не застосували [21]. Обидва рішення ухвалено ще за законом про поліцію, але засади відтоді по суті не змінилися [22].

Патрульні, які першими вступили в перестрілку, не могли спертися на "спеціальне застосування зброї", тобто постріл, наслідком якого може бути смерть, за саттею 23 закону про антитерористичні дії (далі – u.d.a.) [23]: його дозволено лише контртерористичній групі за рішенням керівника дій (ч. 1, 4–6 стаття 23).

Законодавець 2016 ррку розв'язав проблему "рятувального пострілу" тільки для спецпідрозділів, тож у перші хвилини атаки "активного стрільця" поліцейські діють за загальними правилами, розрахованими на звичайні інтервенції. Можу стверджувати, що це прогалина.

Із наявних даних не видно підстав сумніватися, що застосування сили було "абсолютно необхідним" у розумінні частини 2 статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ). Нападник, однак, помер у лікарні, і якщо смерть спричинили поліцейські постріли, держава має провести ефективне офіційне розслідування [24].

Про дії органів влади

На момент нападу в Польщі діяли ступені тривоги BRAVO і BRAVO-CRP (розпорядження Голови Ради Міністрів від 25 серпня 2026 року, стаття 15 і 16 u.d.a.), і патрулі мали довгоствольну зброю [25]. Надзвичайного стану не запроваджували, і, як на мене, слушно: частина 1 статті 228 Конституції Республіки Польща допускає надзвичайні стани лише тоді, коли звичайних конституційних засобів недостатньо [26], а тут їх вистачило.

Василь Костюк вважає, що ключова проблема лежить у сфері превенції. За кілька місяців до нападу Найвища палата контролю вказувала на вади нагляду за власниками зброї та на незавершену імплементацію директив ЄС [27]. Медичні й психологічні висновки раз на п'ять років частини 4 статті 15 закону про зброю і амуніцію вимагає лише від власників дозволів для особистої охорони та охорони осіб і майна; мисливці, спортивні стрільці та власники дозволів для навчальних цілей проходять обстеження тільки при отриманні дозволу [28], а періодичні обстеження мисливців, запроваджені 2018 року, у 2023 році скасували [29]. Тим часом частина 2 статті 6 Директиви (ЄС) 2021/555 вимагає моніторингу, який протягом усього строку дії дозволу забезпечує, зокрема, оцінку медичної і психологічної інформації [30].

Підстави відкликати дозвіл закон дає: поліція зобов'язана це зробити, якщо власник становить загрозу для себе, громадського порядку чи безпеки (п. 2 ч. 1 стаття 18, п. 6 ч. 1 стаття 15 закону про зброю і амуніцію), і Вищий адміністративний суд 2008 року погодився з відкликанням дозволу через риси характеру особи [31]. Бракує, отже, не норм, а інформації. Є й конвенційний вимір: у справі Kotilainen and Others v. Finland (розстріл у школі в Каухайокі) ЄСПЛ вивів із високого ризику, притаманного вогнепальній зброї, обов'язок особливої старанності і визнав порушення статті 2 ЄКПЛ, хоча загроза не стосувалася конкретних осіб [32].

Досвід інших держав

Франція після терактів 13 листопада 2015 року запровадила на підставі закону 1955 року [33] режим état d'urgence, що тривав до 1 листопада 2017 року, а частину його інструментів закон SILT переніс до Кодексу внутрішньої безпеки. Прихильникам "польського Patriot Act" не завадить пам'ятати, як легко тимчасове стає постійним. Але пункт 5° статті L. 435-1 того ж кодексу дозволяє поліцейським стріляти, щоб не допустити повторення щойно вчинених убивств чи замахів на вбивство, якщо є реальні й об'єктивні підстави вважати таке повторення ймовірним [34]. Такої норми польському праву бракує.

Бельгія після розстрілу в Антверпені 11 травня 2006 року з легально купленої рушниці вже 8 червня ухвалила новий закон про зброю, який вимагав для її придбання дозволу і законної підстави [35]. На теракти 2016 року вона відповіла вже інакше: закон від 27 квітня 2016 року розширив прослуховування у справах про торгівлю зброєю, дозволив нічні обшуки і створив спільну базу даних про "іноземних бойовиків" [36].

Нідерланди після розстрілу в Алфен-ан-ден-Рейн 2011 року, який вчинив член стрілецького клубу з психіатричним анамнезом, посилили перевірку надійності заявників; у 2019 році Верховний суд погодився з апеляційним судом, що поліція відповідає за шкоду, бо неправомірно видала стрільцю дозвіл [37], і в доктрині це рішення вже називають "сучасною класикою" [38]. Німеччина 2020 року. запровадила обов'язковий запит до органів захисту конституції під час перевірки надійності власника зброї (§ 5 Abs. 5 S. 1 Nr. 4 WaffG) [39]. Як бачимо, на загрозу з боку легальних власників зброї держави відповідали жорсткішим контролем доступу до неї та обміном інформацією між органами.

Тепер перейдемо до оцінки розглядуваних заходів

Перший із них, посилення контролю за обігом зброї, видається найбільш обґрунтованим, бо стосується найслабшої ланки. П'ятирічні медичні й психологічні обстеження варто поширити на мисливців, спортивних стрільців і власників дозволів для навчальних цілей, як і передбачає поданий до Сейму проєкт (друк № 1931). Моніторинг за частиною 2 статті 6 Директиви 2021/555 (вона допускає і безперервний, і періодичний) я пропоную зробити безперервним, з обміном інформацією між поліцією, закладами охорони здоров'я і спецслужбами за німецьким зразком.

Для напівавтоматичної довгоствольної зброї, з якої можна зробити понад 11 пострілів без перезаряджання (літ. "b" п. 7 категорії A додатка I до Директиви), слід послідовно застосовувати умови частини 6 статті 9 і переглядати такі дозволи щонайменше раз на п'ять років (частина 7 статті 9). Варто розглянути можливість звуження розсуду поліції щодо кількості одиниць зброї в дозволі, на що звертала увагу K. Chałupka [40].

Розширення повноважень правоохоронців за зразком американського Patriot Act, викликає значно більше заперечень

Закон такого типу Польща вже має: закон про антитерористичні дії 2016 року разом зі змінами до закону про поліцію істотно розширив повноваження спецслужб. Конституційний Трибунал ще 2014 року визнав неконституційною відсутність незалежного контролю за отриманням телекомунікаційних даних [41], Речник прав громадянських неодноразово наголошував, що це рішення не виконано [42], а ЄСПЛ у справі Pietrzak and Bychawska-Siniarska and Others v. Poland визнав несумісними зі статтею 8 ЄКПЛ режими операційного контролю, збереження телекомунікаційних даних і негласного спостереження за статтею 9 u.d.a. [43] Подальше розширення наштовхнеться на вимогу пропорційності (частина 3 стаття 31 Конституції).

Виправданими я вважаю хіба що точкові зміни: врегульований законом обмін інформацією між Агенцією внутрішньої безпеки, поліцією та органами дозвільної системи і норму, яка дала б першим реагувальникам чітку правову основу для дій проти "активного стрільця", з подальшим незалежним контролем.

Автоматична зброя для поліції

Озброєння поліції автоматичною зброєю, формально можливий, бо u.ś.p.b.p. не визначає видів службової зброї [44]. Проте вимоги статті 7 цього закону і стандарт ЄСПЛ щодо планування і контролю операцій [45] роблять автоматичний вогонь на площі чи біля трамвая надто ризикованим. У справі Wasilewska and Kałucka v. Poland поліцейські стріляли по автомобілю з пістолета-кулемета MP-5 і чергою з автомата Калашникова, і ЄСПЛ визнав порушення статті 2 ЄКПЛ [46]. Розумніше дати патрулям напівавтоматичні карабіни і готувати їх до сценарію "активного стрільця", а автоматичну зброю залишити спецпідрозділам.

Підвищення виплат

Підвищення грошового забезпечення, на перший погляд, мало стосується тероризму, проте зв'язок є.

На 1 березня 2026 року у поліції було 9 630 вакансій (8,7 % штату) [47], а урядова програма модернізації служб на 2026 – 2029 років обсягом 13 мільярдів злотих передбачає підвищення грошового забезпечення на 25 % [48]. Від укомплектованості та вишколу залежить, скільки патрулів опиниться біля місця нападу і наскільки вони будуть готові, тому доплати логічно пов'язати з тактичною підготовкою.

Важить і правовий захист: закон від 12 липня 2024 року зберіг повне грошове забезпечення поліцейському, відстороненому від служби через провадження щодо застосування зброї [49]. Цей захід я підтримую як допоміжний.

Ширші права громадян на збройний захист

Аргумент, що озброєний громадянин може зупинити нападника раніше за поліцію, не варто відкидати. Проте Директива 2021/555 допускає володіння зброєю лише за наявності законної підстави і за умови, що особа не становить небезпеки для себе, інших, громадського порядку чи безпеки (частина 1 статті 6).

Польський закон для дозволу з метою особистої охорони вимагає "stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie", тобто постійної, реальної і непересічної загрози (пункт 1 частини 3 статті 10 закону про зброю і амуніцію), і суди тлумачать цю вимогу вузько [50].

Право на необхідну оборону КК РП уже гарантує, і перевищення її меж під впливом страху чи хвилювання, виправданих обставинами замаху, не карається (§ 1 і 3 статті 25). Сперечаються, отже, про доступ до знаряддя. До того ж краківський нападник сам мав легальну зброю, а озброєні цивільні в натовпі ускладнили б поліції ідентифікацію стрільця. Без переконливих емпіричних даних, підстав для лібералізації я не бачу.

Висновки

Кваліфікація дій нападника як терористичного вбивства обґрунтована, а його смерть не звільняє державу від обов'язку встановити пособників і джерела зброї. Дії поліцейських, наскільки можна судити, відповідали u.ś.p.b.p. і статті 2 ЄКПЛ, хоча потребують незалежного розслідування. Трагедія виявила й прогалину між загальним режимом застосування зброї та "спеціальним застосуванням зброї", доступним лише контртерористичним групам. Влада діяла звичайними конституційними засобами, однак висновки Найвищої палати контролю, частина 2 статті 6 Директиви 2021/555 і стандарт справи Kotilainen свідчать про системні вади превентивного контролю за легальними власниками зброї.

Тому пріоритет мають заходи саме в цій сфері: періодичні обстеження і безперервний моніторинг власників зброї з обміном інформацією, суворіші умови для напівавтоматичної зброї, норма для перших реагувальників за зразком французького права та належне фінансування поліції. Модель Patriot Act наштовхується на частину 3 статті 31 Конституції Республіки Польща і стаття 8 ЄКПЛ, а для лібералізації доступу до зброї бракує і правових, і емпіричних підстав. Почати, на мою думку, варто з уже поданого до Сейму проєкту (друк № 1931), доповнивши його положеннями про безперервний моніторинг.

Василь Костюк, адвокат, професійна діяльність пов'язана з Україною і Польщею.

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6. K Jakubiak, ‘Materialne przesłanki wydania pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej' (2025) 2 Policja 19.

7. M Ilnicki, ‘Użycie broni palnej jako szczególna forma egzekwowania przestrzegania prawa w pokojowych warunkach funkcjonowania państwa' (2020) 4(140) Przegląd Policyjny 59, 61.

8. K Jałoszyński, ‘Strzał ratunkowy – rozwiązanie sytuacji zakładniczej w działaniach policyjnych' (2012) 10 Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje 31.

9. K Burdziak, Definicja przestępstwa o charakterze terrorystycznym przewidziana w polskim Kodeksie karnym w świetle rozwiązań Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Raport z projektu badawczego (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 2021) 7 https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/04/IWS_Burdziak-K._Definicja-przestępstwa-o-charakterze-terrorystycznym….pdf (дата звернення: 09.11.2026).

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50. Jakubiak (н 6) 21.