Представили бюджетний смартфон Coolpad Mega 5А за сто доларів

Китайський виробник смартфонів Coolpad представив новий бюджетний телефон Coolpad Mega 5A. Ціна цього пристрою справді бюджетна – 6999 рупій (це приблизно 100 доларів або 2 700 гривень).

Про це пише prostotech.com.

Coolpad Mega 5A став наступником моделі Coolpad Mega 4A, запущена у минулому році. Новинка з’явиться на індійському ринку.

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Смартфон отримав 5,45-дюймовий IPS-дисплей InCell з роздільною здатністю HD + (1440 x 720 пікселів) і співвідношенням сторін 18: 9. Пристрій працює на процесорі Spreadtrum SC9850K з тактовою частотою 1,3 ГГц.

Пристрій отримав 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам'яті. Також смартон має слот для карт microSD, який дає змогу додатково розширювати ємність до 128 ГБ.

Він також отримав подвійну камеру з основним 8-мегапіксельним і додатковим 0,3-мегапіксельним додатковим датчиком. Також ззаду є сканер відбитків пальців. Фронтальна камера має роздільну здатність ​​5 Мп.

Смартфон отримав подвійну камеру

Coolpad Mega 5A підтримує 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, FM-радіо, Micro-USB і 3,5-мм роз'єм для навушників. Пристрій працює на операційній системі Android 8.1 Oreo і харчується від батареї ємністю 2500 мАг.

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