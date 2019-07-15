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      Представники бізнесу звинувачують податкову міліцію Дніпровщини у тиску та інформаційних атаках

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      Сергій Пеньков
      Сергій Пеньков / unian.ua

      Представники бізнесу готують позов до суду про захист ділової репутації та компенсацію збитків до першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Дніпровській області Сергія Пенькова через тиск та інформаційні атаки з його боку.

      Про це повідомляється у матеріалі, опублікованому "РБК-Україна".

      Нещодавно на телеканалі "1+1" вийшла програма "Гроші", в якій Сергій Пеньков виступив спікером і звинуватив компанії "Фідея" та "Август Пром" в участі у схемах поставок неякісного палива Міністерству оборони України і "Укрзалізниці".

      У компаніях заяву податківця вважають абсолютною нісенітницею.

      Як зазначається у заяві адвокатів компаній, компанії "Август Пром" та "Фідея" дійсно здійснювали поставки дизельного палива структурам Міністерства оборони України і "Укрзалізниці", проте з боку покупців немає і не було висловлено жодних претензій щодо якості поставленої продукції. Більше того, жодна контролююча служба, ані КРУ, ані правоохоронні органи не вели розслідувань фактів, про які йдеться в програмі.

      За словами адвокатів, не існує жодного офіційного висновку, не було проведено жодної експертизи, яка свідчила б про низьку якість поставленого вказаним замовникам палива, про що йдеться у програмі на телеканалі.

      В компаніях стверджують, що прийняття державними структурами, згаданими в сюжеті, неякісного палива повністю виключене.

      "Відповідно до встановленого законом порядку та ділового звичаю, прийманню палива передує кілька лабораторних досліджень, які проводяться лабораторіями виробника, лабораторіями "Укрзалізниці" і Міністерства оборони України та незалежними лабораторними установами на кшталт Інспекторату. Відповідно, все прийняте покупцями паливо відповідає державним стандартам і технічним регламентам, чому є документальні підтвердження у вигляді результатів лабораторних досліджень", – підкреслюється у заяві.

      Також компанії стверджують, що не мали жодних господарських відносин з ТОВ "Софт Оіл", нічого не поставляли та не купували в неї. Будь-яке пов’язування їх з цією компанією абсолютно безпідставне, переконані бізнесмени.

      Звинувачення з боку Пенькова про ухилення від сплати податків на сотні мільйонів гривень адвокати також відкидають.

      "У компаній відсутні борги перед бюджетом, відсутні хоча б які узгоджені та невиконані податкові зобов’язання. Якби були законні претензії до компаній з боку податкової, то складалися б відповідні акти, з якими компанії мали би бути ознайомлені, вони би мали змогу надати заперечення і таке інше. Нічого цього немає. Але замість цього безпідставні звинувачення від головного податкового міліціонера Дніпровщини", – йдеться у заяві адвокатів.

      Компанії заявляють, що окрім інформаційної атаки, зазнають і неабиякого тиску з боку Сергія Пенькова через переслідування в межах сфабрикованої кримінальної справи. Дніпровські податкові міліціонери з 25 червня 2019 і до початку липня 2019 перебували нібито з обшуками на базах, на яких зберігалися паливно-мастильні матеріали компаній.

      "Чим закінчиться ця кампанія тиску на бізнес на всіх фронтах – поки що невідомо. Але з заяв бізнесу можна зробити висновок, що один з керівників Дніпропетровської ДФС продовжує задіювати весь арсенал можливостей, щоб знищити компанії, які ймовірно відмовились грати за його "правилами". В хід вже ідуть не тільки кишенькові суди та адміністративний тиск, але інформаційні атаки", – зазначається в статті.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Укрзалізниця Міністерство оборони України
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