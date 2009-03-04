Premier League. Тур 27

Померзнули заради пенальті.

Фанати, які прийшли на домашній матч "Фалкірка"проти "Данді Юнайтед" скоріш за все шкодували, що заплатили за квитки. Окрім Холодної погоди та рясного дощу, зіпсували свято футболу і самі гравці. У поєдинку 27 туру "Фалкірку"вдалось подарувати фанатам лише 1 гол і то у власні ворота. Томасу Скоббі захотілось відчути себе баскетболістом, покарання за це отримав суворе.Пеналльті у ворота його команди. Після цього футболісти "Фалкірка" мали щонайменше 2 стовідсоткові можливості відзначитись. У першому випадку "Данді Юнайтед" врятував від голу Лукаш Залушка. У іншому Марк Стюарт поцілив точно у стійку воріт, хоча ворота були уже були напівпорожні. 1 - 0 на користь "Данді".Завдяки перемозі і втраті очок Абердіном, "Данді Юнайтед" піднявся на 4 сходинку. У одвічних суперників "Рейнджерса" та "Селтіка", які вкотре лише між собою конкурують за чемпіонство по 60 очок. На третьому місці "Нартс".