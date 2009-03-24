Прем'єр-експерт

Угорський уряд може очолити фахівець, а не політик.

Як повідомляє "Євроньюз", угорські соціалісти та ліберали домовилися про створення уряду, який би очолив не політик, а експерт, здатний вивести країну з економічної кризи. У суботу прем’єр-міністр Ференц Дюрчань подав у відставку, запропонувавши сформувати новий Кабінет міністрів з новим головою. Під час перебування Дюрчаня при владі його дії отримували в цілому позитивні оцінки з боку економістів, проте не завжди мали підтримку у населення. Так на тлі світової фінансової кризи популярність нинішнього уряду соціалістів впала до 17%. Місцеві аналітики пояснюють, що своєю відставкою Ференц Дюрчань вирішив безвихідну ситуацію, за якої уряд не міг отримати більшість у парламенті, а опозиція не могла добитися його розпуску.Перші акції опозиції з вимогами відставки кабміну та розпуску парламенту розпочались ще у 2006 році. З відставкою Дюрчаня, соціалісти отримають шанс домовитися з лібералами та демократами про формування нової парламентської більшості.