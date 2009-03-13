Прем’єр-ліга. Тур 20

Весняна гроза авторитетів.

Непоганий старт у другій половині чемпіонату за дебютантом прем’єр-ліги ФК "Львів". Команда Сергія Ковальця не програє уже 3 матчі поспіль, а найголовніше ділить очки із топ-клубами першості. Спочатку було "Дніпро", потім "Металіст", настала черга і "Ворскли".Львів’яни з перших хвилин без страху кинулись в атаку і виглядали гострішими за суперника. Скажімо епізод на 22 хвилині біля воріт Довганського лише дивом не призвів до голу - влучності забракло і Баранцю і Мандзюку. Ворскла ж своїх фанатів відверто розчарувала - лише 2 удари у площину воріт за весь матч, а по-справжньому стовідсоткових моментів підопічні Павлова так і не створили. Нульова нічия - дозволяє Львову віддалитись на 3 очки від зони вильоту, "Ворскла" ж втрачає нагоду повернути собі 3 позицію.5 матчів 20 туру відбудуться в суботу. Донецький "Металург" прийме "Зорю", "Арсенал" - "Таврію". Футболісти Харкова відправились до Одеси, а Кривбасу - до Львова, "Дніпро"гратиме вдома проти "Іллічівця". У неділю "Динамо" в гостях екзаменуватиме запорізький "Металург", а завершить тур центральний матч між "Металістом" і "Шахтарем".