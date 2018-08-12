Prestigio випустила лінійку розумних телевізорів Prestigio Smart TV

Компанія Prestigio представила свою лінійку розумних телевізорів – Prestigio Smart TV. Пристрої отримали сучасний мультимедіа-процесор і розширену оперативну та накопичувальну пам'ять.

Про це пише itnews.com.ua.

Телевізори отримали ергономічний і стильний дизайн. Телевізор важить всього 4,2к. Роз'єми для підключення HDMI кабелів зручно розташовані на бічній панелі.

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Також смарт-телевізори отримали розширену оперативну і накопичувальну пам'ять – 1 ГБ і 8 ГБ відповідно. Тобто Prestigio Smart TV стали, фактично, домашнім мультимедійним центром. Разом із покупкою телевізора, користувач отримає клавіатуру і мишку в подарунок. Також телевізори сумісні з веб-камерами і ігровими маніпуляторами.

Prestigio Smart TV підтримують функцію передачі відеопотоку, тож тут можна транслювати ролики і фільми зі смартфона або планшета.

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