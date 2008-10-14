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      Претенденти на "Оскара"

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      "Ілюзія страху" стане претендентом від України на премію "Оскар" у категорії "Найкраща іноземна стрічка".

      Про це повідомляє видання "Корреспондент". Цікаво те, що фільм знятий за однойменною книжкою першого віце-прем'єр-міністра України Олександра Турчинова, котру він написав три роки тому працюючи главою СБУ. За сюжетом, бізнесмен на прізвище Короб має захищати свій бізнес у нелегких умовах 80-90-х років. Режисер "Ілюзії страху" - Олександр Кірієнко, відомий такими стрічками, як "Помаранчеве небо" та "Інді". Від Росії на "Оскара" поїде стрічка Анни Мелікян "Русалка". Францію представлятиме шкільна драма "Клас" Лорана Канте. Італія зробила ставку на фільм "Гоморра" Маттео Ґарроне, а Німеччина заявила як претендента на премію "Оскар" картину Улі Еделя "Комплекс Баадера-Майнхоф".
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      Новини за 14 жовтня 2008
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