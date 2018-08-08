Презентували перший у світі ноутбук для ігор, що не боїться води

На виставці China Joy 2018 презентували новий ігровий ноутбук Raytheon UNCIA, який став першим геймерським лаптопом із захистом від води на рівні IP68. Тобто від буде працювати навіть після занурення на глибину.

Про це повідомляє gizchina.com.

Цей ноутбук Raytheon створила у партнерстві з Intel. Пристрій наразі є лише прототипом. Аби наочно продемонструвати особливості новинки, розробники занурили його акваріум з водою.

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Ноутбук має дуже компактні розміри: екран розмір 13 дюймів, товщина пристрою 12,7 мм, а вага 1,1 кг. Він працює на 4-ядерному процесорі Core i7-8550U з максимальною тактовою частотою 4 ГГц.

Raytheon UNCIA, має захист від води на рівні IP68

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