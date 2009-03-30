Президентські гроші

За рік Президент заробив мільйон.

Віктор Ющенко оприлюднив на своєму офіційному сайті декларацію про доходи. Так, у документі зазначено, що у 2008 році сума сукупного доходу Глави держави склала 1 мільйон 40 тисяч 60 гривень. До слова, найбільше Президент заробляє не на виконанні своїх прямих обов'язків, адже 549 тисяч гривень - це дивіденди, проценти та роялті. А решта - це вже президентська зарплата. Члени родини Президента минулоріч заробили вдвічі менше, ніж їхній голова - 549 тисяч 40 гривень. Як свідчать документи, у автопарку Президента - теж негусто. Втім, там стоїть мотоцикл "Харлей Девідсон" та "горбатий запорожець". Натомість нерухомості у Віктора Ющенка чимало: житловий будинок площею 650 квадратних метрів, квартира на 370 "квадратів" та земельних ділянок на 130 тисяч квадратних метрів. Всього ж станом на 2009 рік у Президента на банківському рахунку - понад 3 мільйони гривень.