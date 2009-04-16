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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Президентські гроші

Фінансові ринки 15:17, 16 квітня 2009 226

Барак Обама не погано заробив на своїх книжках.

Принаймні про це свідчить податкова декларація, оприлюднена американським президентом. Зокрема сукупний прибуток родини господаря білого дому за 2008 рік склав понад 2,5 мільйони доларів прибутку. З них близько 850 тисяч зелених пішли на податки, а 172 тисячі доларів Барак та Мішель пожертвували на доброчинність.У прес-службі Білого Дому повідомили, що основним джерелом доходу Обами стали авторські відрахування від 2 його книг, які стали світовими бестселерами. У 2007 році, до слова, дохід родини Обами склав 4 мільйони 200 тисяч американських доларів.У порівнянні з попереднім президентом США та на фоні світової фінансової кризи заробіток Барака Обами виглядає більш ніж достойним. Попередник Обами Джордж Буш та його дружина Лора в 2007 році, коли вони в останнє оприлюднювали свою податкову декларацію, заробили 924 тисячі доларів. Основним джерелом доходу родини Джорджа Буша була зарплата президента і прибуток від інвестування.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 квітня 2009
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