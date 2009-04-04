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Президентські вибори

Фінансові ринки 11:42, 4 квітня 2009 205

Словаки можуть отримати жінку-президента.

У суботу в Словаччині відбувається другий тур виборів глави держави. За президентське крісло змагаються чинний словацький лідер Іван Гашпаровіч та кандидат від правої парламентської опозиції Івета Радічова. Кандидатуру Радічової висунув Словацький демократичний християнський союз, який очолює екс-прем’єр-міністр Мікулаш Дзурінда. Чинний глава держави опирається на підтримку партій правлячої коаліції - Соціал-демократичну партію та Словацьку національну партію. У 1-му турі виборів за Гасшаровіча проголосували 46,7% виборців. Екс-міністр праці та соціальної політики Радічова набрала 38% виборців, значно випередивши решту опозиційних кандидатів. За даними соціологічних опитувань, чинний президент випереджає свою опонентку. Однак, політологи прогнозують, що Радічова може розраховувати на підтримку електорату інших кандидатів, які не пройшли в другий тур. Крім того, на результат виборів можуть вплинути виборці, які не прийшли голосувати у першому турі. Результати президентських виборів, на думку експертів, стануть випробуванням для правлячої коаліції та уряду прем’єра-популіста Роберта Фіцо. Адже вже наступного року у Словаччині відбудуться парламентські вибори.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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