Президентські вибори

Македонці роблять доленосний вибір - вибір за майбутнє.

У Македонії сьогодні відбувається другий тур президентських виборів. Голосування визначить не лише ім'я нового глави держави, а й перспективи інтеграції Македонії у НАТО та ЄС, а також збереження назви республіки. Перший тур виборів президента, нагадаємо, пройшов два тижні тому паралельно з виборами до місцевих органів влади.Фаворитом виборчих перегонів є кандидат від влади Георгій Іванов. У першій спробі висуванець від правлячої Демократичної партії македонської національної єдності здобув близько 40% голосів. Його конкурент, представник опозиційних соціал-демократів Любомір Фрчкоский - вдвічі менше. Кампанія обох кандидатів була побудована на євроатлантичних прагненнях Скоп'є.Вступ Македонії до ЄС та НАТО, як відомо, блокує Греція - через суперечку навколо назви колишньої югославської республіки. Георгій Іванов має намір добиватися угоди з Афінами, яка б не загрожувала національній ідентичності македонської держави. Натомість опозиціонер Любомір Фрчкоский пропонує піти на поступки Греції і відмовитись від назви Македонія заради швидкої інтеграцію у Євросоюз та НАТО. Який шлях оберуть македонці стане відомо за підсумками сьогоднішнього голосування.