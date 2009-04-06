Президентські вибори

Македонія зробила свій вибір.

У другому турі виборів президента перемогу здобув кандидат від правлячого правоцентристського блоку Георгій Іванов. За нього свої голоси віддали понад 63% виборців. Кандидат від опозиційної соціал-демократичної партії Любомір Фрчкоский отримав 36,5% і уже визнав свою поразку. На виборах македонці визначали не лише ім'я нового глави держави, а й перспективи інтеграції у НАТО та ЄС, а також збереження назви республіки. Кампанія обох кандидатів була побудована на євроатлантичних прагненнях Скоп'є. Вступ Македонії до ЄС та НАТО, як відомо, блокує Греція - через суперечку навколо назви колишньої югославської республіки. Георгій Іванов обіцяє добитися угоди з Афінами, яка б не загрожувала національній ідентичності македонської держави.