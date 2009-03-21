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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Президентський город

Фінансові ринки 14:44, 21 березня 2009 284

Сім'я Обами вирощуватиме власні овочі.

Перша леді Сполучених Штатів Мішель Обама має намір посадити город біля Білого Дому, який би забезпечував кухню президентської резиденції органічними продуктами. На допомогу першій леді прийшли учні місцевої початкової школи. На ділянці у 100 м.кв. Мішель Обама хоче посадити салат, ягоди, різні сорти капусти та зелень. Культури підбирали кухарі Білого Дому, які використовують їх у щоденному раціоні президентської сім’ї та на офіційних заходах.Мішель Обама (перша леді США): “Ми збираємось посадити салат та ягоди. Ми також хочемо зробити вулик - я рада що вам подобається ця ідея, бо мої діти не є в захоплені від вуликів. Але ми хочемо спробувати отримати власний мед”.Сім’я Президента хоче очолити кампанію за здорове харчування американців. Це стало одним з пріоритетів діяльності Мішель Обами у статусі першої леді. Вона також заявила, що участь в оброблянні городу буде брати вся родина, включно з Бараком Обамою.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 21 березня 2009
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