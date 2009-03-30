Президент-утікач

Лідер Судану, попри ордер на його арешт, прибув на саміт.

Президент Судану, попри виданий у світі ордер на його арешт, вперто продовжує ігнорувати норми міжнародного уставу. Омар аль-Башир у неділю прибув до Катару для участі у саміті Ліги арабських держав у Досі. Учасники зустрічі, очікується, окремим пунктом розглянуть питання про ордер на арешт суданського лідера.Глави арабських держав, найімовірніше, висловлять підтримку своєму колезі. Арабський світ, а також країни Африки, здебільшого засудили рішення суду. Так, зокрема, лідер Лівії Муамар Каддафі назвав його "актом тероризму" з боку розвинених країн. Міжнародний кримінальний суд, нагадаємо, визнав Омара аль-Башира винним у масових убивствах у провінції Дарфур на заході Судану.