Прибрати все!

В Україні триває передвеликодня толока.

Всі охочі можуть допомогти прибрати зелені зони міст, сквери та прибудинкові території, а також висадити молоді дерева.У суботу попри дощову погоду, знайшлося чимало охочих долучитися до загального прибирання. Загальноміські толоки сьогодні відбулися зокрема, в Києві та Львові.Зазначимо, толока є давнім українським звичаєм. Її організовували на селах, щоб виконати термінову роботу, яка потребувала значної кількості людей, приміром збору врожаю чи будівництва. при чому участь у толоці брали добровільно і задарма.