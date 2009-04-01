Прибуток ОПЗ

Одеський припортовий заробив у 2008 р. майже 800 млн. грн.

Одне з найбільших підприємств української хімічної галузі - Одеський припортовий завод, закінчив минулий рік із чистим прибутком у 800 млн. грн. Що у 2,5 рази більше, ніж ОПЗ отримав позаторік, пише “Дєло”. Із цієї суми майже 280 мільйонів гривень спрямують у бюджет в якості дивідендів. А це - у півтора рази більше проти 2007 року. Також мають зрости вкладення у модернізацію - обіцяє керівництво заводу.Головною причиною фінансового успіху ОПЗ аналітики називають високі ціни на добрива у першій половині минулого року. Вони були удвічі вищими, ніж у 2007 році. При цьому завод мав низку виробничих і логістичних переваг, що і зробило його одним із найрентабельніших підприємств хімпрому. До того ж, низькою є залежність ОПЗ від кредитних ресурсів.Нагадаємо, на сьогодні одеський припортовий належить державі. Влада неодноразово робила суперечливі спроби приватизувати це підприємство, однак жодна з них не була успішною. Роздержавлення ОПЗ наразі призупинене указом Президента.