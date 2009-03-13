Причини інфляції

Головними причинами зростання цін у лютому експерти міністерства економіки назвали активізацію відтоку банківських депозитів і негативні інфляційні очікування населення.

Як уже повідомлялося, згідно з даними Держкомстату, споживча інфляція в Україні у минулому місяці становила 1,5, а усього від початку року - майже 4,5 відсотки.При чому у лютому українці вилучили з фінустанов 11,5 мільярдів гривень вкладів проти менше ніж 8 мільярдів у січні. При чому, за спостереженнями аналітиків, більшість вилучених коштів, населення спрямовувало на придбання доларів та євро, оскільки довіра до гривні знаходиться на критично низькому рівні.Нагадаємо, державний бюджет на поточний рік було затверджено, виходячи з урядового прогнозу інфляції на рівні 9,5 відсотків. У той же час, більшість експертів кажуть, що споживчі ціни цьогоріч зростуть на щонайменше 15%.