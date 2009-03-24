Причини катастрофи

Основна версія падіння літака у м. Б'ютт - перевантаження.

Під час розслідування причин авіакатастрофи в американському містечку Б’ютт, внаслідок якої у понеділок загинуло 14 осіб, основною версією експерти вважають перевантаження літака. Одномоторний літак розрахований на 10 людей, а на його борту перебувало 14 осіб. Водночас експерти точно ще не можуть сказати, що саме це стало прямою причиною аварії. Розслідування ускладнює те, що у літака не було "чорного ящика". Нагадаємо, невеликий літак Pilatis PC-12 прямував зі штату Каліфорнія до міста Боузмен у штаті Монтана, проте згодом був перенаправлений авіадиспетчерами в містечко Б'ютт. Не долетівши 150 метрів до злітно-посадкової смуги аеропорту, він впав на цвинтар. Літак перевозив дітей на гірськолижній курорт. Серед 14 загиблих - 7 дітей.