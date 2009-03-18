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Придністровське врегулювання

Фінансові ринки 20:46, 18 березня 2009 186

Мєдвєдєв, Воронін та Смірнов взялися за вирішення Придністровської проблеми.

Глава Кремля Дмітрій Мєдвєдєв, президент Молдови Владімір Воронін та лідер Придністров’я Ігор Смірнов за підсумками зустрічі у Москві підписали спільну заяву.Кишинів, Тирасполь і Москва підтвердили, що не мають наміру відмовлятися від формату 5+2, в якому проходять переговори щодо придністровського врегулювання. До цього складу учасників входять також Україна, ОБСЄ, США і Євросоюз. Президенти також дійшли згоди, що миротворча операція в самопроголошеній республіці може змінити свій формат і проходити під егідою ОБСЄ.Нагадаємо, 27 серпня 1991 року Молдова проголосила незалежність. Збройний внутрішній конфлікт за активної участі російських військ завершився від’єднанням Придністров’я від Молдови. У листопаді того ж року було проголошено Придністровську Молдовську республіку.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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