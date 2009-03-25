Придністровський конфлікт

Розмови не вийшло.

Президент Молдови Владімір Воронін відмовмося від запланованої на сьогодні зустрічі з лідером Придністров’я Ігорем Смирновим. Як повідомили у міністерстві з питань євроінтеграції Молдови, президент Воронін вважає, що керівництво невизнаної республіки не створило умов для відновлення переговорів щодо врегулювання конфлікту.Напередодні Придністров’я заборонило в’їзд на територію самопроголошеної республіки послам США та Чехії в Кишиневі, а також Спецпредставнику ЄС в Молдові. Минулого тижня, нагадаємо, на переговорах у Москві Воронін та Смирнов домовилися з президентом Росії Дмітрієм Медвєдєвим пришвидшити врегулювання придністровського конфлікту. Кишинів, Тирасполь і Москва підтвердили, що не мають наміру відмовлятися від формату 5+2. До цього складу, зазначимо, входять також Україна, ОБСЄ, США і Євросоюз.