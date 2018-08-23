Прихована небезпека: Google Chrome стежить навіть за анонімними користувачами

Функція приватного перегляду веб-сторінок доволі популярна серед користувачів браузера Google Chrome. Багато людей вважають, що вона допомагає анонімно "подорожувати мережею", проте виявилося, що навіть вона безсила у боротьбі зі "шпигунством".

Про це повідомляє The Sun.

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Згідно з дослідженням, яке провели співробітники університету Вандербільта, часто історія переглядів браузера все одно продовжує зберігатися на комп'ютері і потрапляти в Google. При звичайному веб-серфінгу така інформація зберігається в cookie-файлах і зв'язується з профілем користувача. При переході в режим "інкогніто" ці файли отримують статус тимчасових і видаляються після завершення сеансу.



Google Chrome стежить за анонімними користувачами

Але якщо повернутися до звичайного перегляду, не закриваючи конфіденційне вікно, то браузер перехоплює cookie і пов'язує їх з акаунтом. Таким чином, Google отримує інформацію про відвідані адреси і введені запити. Користувачеві ж залишається лише дивуватися "цікавою" контекстною рекламою після анонімних походів по просторах інтернету.

Не дивлячись на те, що дані в режимі приватного перегляду збираються з анонімними ідентифікаторами, у Google залишається можливість зв'язати цю інформацію з профілем користувача,

– повідомляється в дослідженні.

Щоб уникнути незручної ситуації, дослідники рекомендують повертатися до перегляду веб-сторінок під своїм обліковим записом Google тільки після закриття приватного вікна браузера.

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