Приховування доходів

Barclays звинувачують в ухилянні від сплати податків.

У 2008 році другий за обсягом активів банк Великої Британії імовірно зекономив півтора мільярда доларів на ухилянні від сплати податків. Про це повідомляє газета the Guardian з посиланням на власні джерела, обізнані зі справою.Видання зазначає, що у приховуванні доходів Barclays співпрацював з офшорними компаніями в Люксембургу та на Кайманових островах. Від офіційних коментарів у банку відмовились, однак запевнили, що компанія діє згідно з чинним податковим законодавством. І надає британському Управлінню з податків та митних зборів "усю необхідну інформацію належним чином та вчасно".