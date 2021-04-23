Столиця, якою керує Віталій Кличко, – найкращий приклад співпраці міської влади з громадянами в умовах пандемії та економічної кризи.

Про це заявив керівник виконкому "Удару" Артур Палатний, коментуючи останнє рішення Київради про збільшення видатків із бюджету.

Лікарі, вчителі, комунальники зараз на передовій. Вони рятують, навчають, підтримують комфортне життя міста. Міська влада не відсторонилася від людей у непростий час, а, навпаки, посилює підтримку та допомогу. Внесено зміни до бюджету, щоб ці фахівці отримували вищі зарплати та доплати. Загалом Київ можна назвати національним кейсом партнерства влади і громади перед лицем складних викликів,

– сказав Палатний.

Він нагадав, що напередодні Київрада консолідовано проголосувала за збільшення видаткової частини бюджету на 10 млрд грн. Зокрема, на освіту додатково виділили 748 млн грн, на охорону здоров’я – 790,5 млн грн, на транспорт і дорожнє господарство – 5,5 млрд грн, ЖКГ – 1,5 млрд грн, соціальний захист киян – 262 млн грн, розвиток культури – 261 млн грн, на фізичну культуру і спорт – 261 млн грн.

Керівник виконкому "Удару" переконаний, підтримка цих галузей у розпал пандемії є ознакою відповідальності та професіоналізму влади.

"Хоч би якою була ситуація, команда Віталія Кличка робить усе, аби допомогти вразливим категоріям киян впоратися. Я також окремо хочу акцентувати на збільшенні столицею фінансування таких важливих галузей, як культура та спорт, які, на жаль, часто в нашій країні фінансуються за залишковим принципом", – наголосив Палатний.