200 тисяч пачок сигарет у бусику: як псевдодипломат попався на гарячому
Є багато способів перевезти контрабанду: наркотики у шлунку, антикваріат у кавунах та інші хитромудрі схованки. Та виявилось, їх можна й не ховати. Достатньо лише особливого статусу.
На кордонах світу час від часу відбуваються дипломатичні скандали. Прикриваючись недоторканністю, поважні чиновники спокійно кладуть у свій багаж незадекларовані речі. Про це – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.
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Декілька років тому представник посольства Північної Кореї спробував таємно провезти у Бангладеш 27 кілограмів золота. А нещодавно в індійському міжнародному аеропорту на контрабанді коштовностей спіймали місцевого високого посадовця.
Український псевдодипломат
На українських кордонах теж таке трапляється. Проте інколи дипломати виявляються фальшивими.
Співробітники Держприкордонслужби в ніч з 25 на 26 вересня 2020 року затримали псевдодипломата, який намагався перевезти до Угорщини повний мікроавтобус сигарет без акцизних марок.
Прикордонники затримали псевдодипломата / Колаж 24 каналу
За словами водія, у його автомобілі були не сигарети, а дипломатичний вантаж, який охоронявся міжнародним законодавством.
Бусик, запакований безакцизними цигарками, затримали на кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Тиса". У ньому помістилося майже 200 тисяч пачок контрафактного товару.
Бусик із безакцизними сигаретами / Фото ДПСУ
Втім обійшлося без міжнародного скандалу. Ще до огляду автомобіля прикордонники встановили:
- водій – не дипломат, а звичайний контрабандист;
- дипломатична картка – справжня підробка, як і номери автомобіля.
Тому шахраєві довелось відповідати не лише за незаконне переправлення підакцизних товарів, а й за підробку та використання фальшивих документів. А це вже – серйозний кримінал.
Прикордонники знайшли майже 200 тисяч пачок контрафактного товару: дивіться відео
Також у випуску:
- Тепловізійні комплекси TORSUS PRAETORIAN відтепер патрулюють українсько-польський кордон. Футуристичні автобуси, які з'явилися на польових дорогах західного прикордоння, можуть позбавити контрабандистів і нелегалів свободи пересування.
- Є робота, яку можна довірити лише собакам. Адже досі не вигадали машини, яка здатна конкурувати з їхнім чутливим носом. Справжні чотирилапі професіонали є і у прикордонників, а тренують їх у Кінологічному навчальному центрі на Львівщині.