Прикордонники затримали громадянку Молдови, яку Інтерпол розшукував через торгівлю людьми

36-річну громадянку Молдови, яка перебуває у міжнародному розшуку за організацію злочинної групи з торгівлі людьми, викрили прикордонники відділу "Овруч" на кордоні з Білоруссю.

Під час здійснення прикордонного контролю, правоохоронці встановили, що дані однієї пасажирки автомобіля Mercedes, який рухався на в’їзд в Україну, занесені до бази міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, відповідно до якої жінка перебуває в міжнародному розшуку за скоєння кримінального злочину. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Наразі громадянку, яка розшукується за трьома статтями Кримінального кодексу Молдови затримано та встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції.