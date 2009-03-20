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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прикраси від Мilos

21:05, 20 березня 2009 246

Талановита людина - талановита в усьому.

Це доводять солістки дуету Мілос - Катя Кирпач та Оксана Бризгалова. Разом зі стилісткою Юлією Андрєєвою вони започаткували новий незалежний проект "Volk" - виготовлення аксесуарів та прикрас ручної роботи.Юлія Андрєєва (стиліст): “Я як стиліст стикаюся з тим, що дуже мало ексклюзивних і якихось гідних прикрас в місті. Навіть на зйомки іноді нічого узяти такого пристойного. Тому ми вирішили все робити самі”.Перша колекція має назву "Однієї крові. Ти і я". Це серія, з кількох десятків прикрас, об’єдниних останніми трендовими тенденціями - шаманізмом, хіппі, африканськими мотивами, етнікою. У роботах дівчата використовують традиційні для таких тем матеріали.Катя Кирпач та Оксана Бризгалова (дует "Мilos"): “У цій колекції використовується замш, бахрома із замші, багато металевих якихось деталей - копієчки, монети - всякі такі дрібнички, які, можна сказати, "в племенах під рукою" і ось в нашій колекції вони теж під рукою”.Вже зараз будь-який з аксесуарів можна замовити на офіційному сайті співачок. Втім обмежуватися лише існуючими моделями Катя з Оксаною не планують - дівчата готові експериментувати і навіть виготовляти прикраси за ескізами замовника. До цінового питання у "Мілосі" підійшли досить демократично, вартість вручну виготовленого виробу коливатиметься від 150 до 800 гривень. Побачити прикраси можна буде у нових відеороботах дуету та, імовірно, на майбутніх модних показах.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 20 березня 2009
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