Прикрий Put In

Путін не дав грузинам виступити на Євробаченні.

За повідомленням BBC грузинська сторона відмовилася брати участь у пісенному конкурсі, який відбудеться в Москві. Причиною такого кроку стала вимога європейського союзу телерадіомовлення змінити текст пісні грузинських виконавців. Зокрема організаторам конкурсу не сподобалися слова пісні, де нібито чути прізвище російського прем’єра.Зазначимо, приспів пісні групи Стефане та 3G звучить англійською як “Ві донт вона ПУТ ІН”, що можна перекласти як “ми не хочемо робити хибний крок”. Проте організатори конкурсу сприйняли це як “Ми не хочемо Путіна” і звинуватили грузинських виконавців у використанні політичного підтексту. Співаки категорично відмовилися змінити слова пісні та вирішили не брати участі у змаганні.