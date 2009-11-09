18:47
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Примусове щеплення

      Фінансові ринки 207

      У Росії день вакцинації проти “свинячого” грипу.

      Сьогодні у п’яти регіонах Російської Федерації проводять щеплення від вірусу (A/H1N1). Перші у списку на вакцинацію - медики, вчителі та студенти-випускники медичних вишів.Наступними будуть люди хворі хронічними недугами, вагітні та діти. Якщо людина зробила щеплення від сезонного грипу, для “каліфорнійського” - це не завада , кажуть російські медики.Зараз в Росії розроблені 4 вакцини від нового небезпечного вірусу. Усі вони пройшли клінічні випробування. Одна з вакцин - назальна, виробляється у вигляді спрею, і має місцевий імунний ефект. Три інші вводяться шляхом ін’єкцій. Станом на 3 листопада в Москві було зареєстровано майже 900 випадків захворювання на вірус - А/H1N1, з них - половина діти.За подібним прикладом може піти і Україна. Уряд вже розробляє комплексну програму з вакцинації населення. Медики сходяться в одному - попередити “свинячий” грип можна, і вакцина - дієвий тому метод. Щоправда нині її в Україні немає.
      blog_ava
      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
      сьогодні
      23158
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 9 листопада 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новації в субсидіях та електронний документообіг: що зміниться у жовтні
      сьогодні , 18:30 Новації в субсидіях та електронний документообіг: що зміниться у жовтні
      Яніна Ткачук 255
      Найкрасивіші бібліотеки України, які варто побачити
      сьогодні , 17:30 Найкрасивіші бібліотеки України, які варто побачити
      Юлія Гілей 177
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      742
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія екссекретаря РНБО
      сьогодні , 17:13 Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія екссекретаря РНБО
      Ірина Вихрущ 17722
      Битва за Київ: що можуть показати вибори?
      сьогодні , 17:00 Битва за Київ: що можуть показати вибори?
      Петро Охотін 339
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук