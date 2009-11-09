Примусове щеплення

У Росії день вакцинації проти “свинячого” грипу.

Сьогодні у п’яти регіонах Російської Федерації проводять щеплення від вірусу (A/H1N1). Перші у списку на вакцинацію - медики, вчителі та студенти-випускники медичних вишів.Наступними будуть люди хворі хронічними недугами, вагітні та діти. Якщо людина зробила щеплення від сезонного грипу, для “каліфорнійського” - це не завада , кажуть російські медики.Зараз в Росії розроблені 4 вакцини від нового небезпечного вірусу. Усі вони пройшли клінічні випробування. Одна з вакцин - назальна, виробляється у вигляді спрею, і має місцевий імунний ефект. Три інші вводяться шляхом ін’єкцій. Станом на 3 листопада в Москві було зареєстровано майже 900 випадків захворювання на вірус - А/H1N1, з них - половина діти.За подібним прикладом може піти і Україна. Уряд вже розробляє комплексну програму з вакцинації населення. Медики сходяться в одному - попередити “свинячий” грип можна, і вакцина - дієвий тому метод. Щоправда нині її в Україні немає.