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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Припинення протестів

Фінансові ринки 14:05, 14 квітня 2009 233

Дії таїландської армії змусили опозицію відмовитися від протестів.

Під натиском солдатів демонстранти припинили тривалі антиурядові виступи в Бангкоку. Учасники акції протесту, які впродовж трьох тижнів займали територію перед будівлею уряду, почали розходитись по домівках. Лідери опозиції закликали людей розійтися у зв’язку із побоювання про безпеку мітингувальників. Вночі навколо демонстрантів було збільшено кількість поліцейських та військовослужбовців. Напередодні, в Бангкоку відбулися масові сутички солдатів та учасників акцій протесту, під час яких постраждали 120 людей. Під час розгону демонстрації армія застосувала вогнепальну зброю. Як стверджують представники влади, загиблих серед протестувальників немає, однак опозиція заявляє про чимало жертв. Демонстранти - прихильники екс-прем’єра Таїланду Таксіна Чінавата, вимагали відставки чинного глави уряду Абхісіта Ветчачіви. Однак, прем’єр-міністр відкинув вимоги демонстрантів, і закликав до припинення маніфестацій.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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