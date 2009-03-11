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Природні катаклізми

Фінансові ринки 12:02, 11 березня 2009 467

Наслідки природних катаклізмів вже сповна відчули на собі Сполучені Штати.

Потужні снігопади обрушилися на північні американські регіони. За добу там випало понад 30 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася подекуди до мінус 30 градусів за Цельсієм. У штатах Мінесота, Північна та Південна Дакота через стихію скасували заняття у школах, не працюють також державні установи і навіть магазини. Жертвою несподіваної зими вже стала щонайменше одна людина. У зв'язку з складними погодними умовами довелося перекрити частину важливих автошляхів, в тому числі міжнародного значення. Цей снігопад називають чи не найпотужнішим у сезоні. Синоптики прогнозують, що схожа погода протримається у регіоні ще кілька днів.Тим часом північно-східний центр країни спіткала інша напасть - у Огайо місцеві спецслужби та волонтери намагаються стримати приплив високої води. Сильні зливи спричинили підтоплення на північному заході штату, змусивши щонайменше півсотні мешканців покинути свої домівки. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 березня 2009
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