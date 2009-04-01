18:32
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Присяга уряду

Фінансові ринки 11:53, 1 квітня 2009 201

Ізраїль отримав новий уряд.

Парламент після шестигодинних дебатів затвердив склад Кабінету міністрів, сформований Беньяміном Нетаньяху. За підтримку уряду проголосували 69 із 120 депутатів кнесету. Після затвердження парламентом уряд Нетаньяху було приведено до присяги. 32-ий Кабінет міністрів стане найбільшим в історії Ізраїлю. В уряді - 30 міністрів, включаючи міністрів без портфеля, і сім заступників міністра. Пост міністра закордонних справ отримав Авігдор Ліберман, який очолює партію вихідців із колишнього Радянського союзу "Наш дім - Ізраїль". Лідер лівоцентристської партії праці Ехуд Барак зберіг за собою пост міністра оборони. Виступаючи у парламенті новий прем’єр Ізраїлю висловив готовність вести мирні перемовини із Палестинською автономією. Однак, очевидно, Нетаньяху не підтримує ідею створення палестинської держави. Нагадаємо, лідер партії "Лікуд" сформував коаліцію більшості, у яку також увійшли партія Лібермана "Наш дім - Ізраїль", партія праці "Авода" та релігійна партія "ШАС". 59-літній Біньямін Нетаньяху уже очолював Кабінет міністрів Ізраїлю з 1996 по 1999 роки.    
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 225
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
158
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
439
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
648
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 499
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук