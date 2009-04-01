Присяга уряду

Ізраїль отримав новий уряд.

Парламент після шестигодинних дебатів затвердив склад Кабінету міністрів, сформований Беньяміном Нетаньяху. За підтримку уряду проголосували 69 із 120 депутатів кнесету. Після затвердження парламентом уряд Нетаньяху було приведено до присяги. 32-ий Кабінет міністрів стане найбільшим в історії Ізраїлю. В уряді - 30 міністрів, включаючи міністрів без портфеля, і сім заступників міністра. Пост міністра закордонних справ отримав Авігдор Ліберман, який очолює партію вихідців із колишнього Радянського союзу "Наш дім - Ізраїль". Лідер лівоцентристської партії праці Ехуд Барак зберіг за собою пост міністра оборони. Виступаючи у парламенті новий прем’єр Ізраїлю висловив готовність вести мирні перемовини із Палестинською автономією. Однак, очевидно, Нетаньяху не підтримує ідею створення палестинської держави. Нагадаємо, лідер партії "Лікуд" сформував коаліцію більшості, у яку також увійшли партія Лібермана "Наш дім - Ізраїль", партія праці "Авода" та релігійна партія "ШАС". 59-літній Біньямін Нетаньяху уже очолював Кабінет міністрів Ізраїлю з 1996 по 1999 роки.