"Приватбанк" запустив нову функцію, завдяки якій можна оплачувати покупки з будь-якої картки, прив'язаної до "Приват24", якщо на основній не вистачає коштів.

Про запуск нової технології в мережі своїх POS-терміналів повідомила прес-служба "Приватбанку".

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► Для чого така функція?

Якщо під час оплати товару через термінал на касі, ви зрозуміли, що у вас не вистачає грошей – можна не діставати нову картку чи готівку. У разі підключення ще однієї картки до "Приват24" термінал зможе стягнути гроші з неї.

► Як це працює?

POS-термінали "Приватбанку" самі перевірять наявність необхідної суми на інших картках, після чого – запропонують завершити покупку. Для цього на терміналі необхідно буде обрати картку, з якої хочете оплатити покупку, та підтвердити оплату.

► Якою може бути альтернативна картка?

Альтернативною карткою може бути обрана будь-яка картка клієнта, однак лише та, яка підключена до "Приват24".