Приватизація біржі

Польща оголошує про проведення конкурсу з приватизації Варшавської фондової біржі.

Про це з посиланням на повідомлення Міністерства державного майна інформує місцева газета Rzeczpospolita. Держава вже розробила план приватизації фондового майданчика і надала детальну інформацію про конкурс головним претендентам на Варшавську біржу - таким операторам як Nasdaq OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange і Deutsche Boerse. Офіційної інформації від останніх щодо інтересу до польського конкурента наразі немає.За даними видання Financial Times, Варшавська біржа виглядає перспективним активом для інвестицій. Наприклад, у І кварталі цього року за первинними розміщеннями акцій поляки показали найкращий результат в Європі. За звітній період у Варшаві провели 3 з 5 ІРО. Не в останню чергу привабливість польської столичної біржі пояснюється низькою ціною виходу на її торговий майданчик.