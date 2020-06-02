У Луганській області жінка у дивний спосіб виховувала свою 14-річну доньку. Вона надягала на її ноги ланцюг, аби та не втекла і слухала її.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила речниця Нацполіції Луганщини Тетяна Погукай. Вона зазначила, що 44-річна жінка прив'язувала доньку ланцюгом до себе саме вночі. У такий спосіб хотіла контролювати її.

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До Кремінського відділу поліції зателефонував та розповів про ситуацію 59-річний місцевий мешканець. Це трапилось вчора, 1 червня 2020 року. Він зазначив, що дізнався про жорстоке виховання тоді, коли до нього з ланцюгом на ногах приповзла сама дівчина, його 14-річна сусідка. Вона попросила про допомогу.

Як з'ясували правоохоронці, дівчина перебувала з ланцюгом на ногах цілу добу. Сама жінка пояснила, що хотіла "перевиховати" доньку, яка нібито постійно тікає з дому.

Також, як ствердила речниця Нацполіції, вночі жінка прив’язувала до своєї ноги та до ланцюга на ногах доньки мотузку, щоби "контролювати" її і вночі. Зараз дівчина перебуває в лікарні, а проти її матері відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.