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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Призначили, щоб звільнити?

19:30, 6 березня 2009 256

Наливайченко - голова Служби безпеки України - тепер без додатку в.о.

Верховна Рада підтримала подання Президента і призначила Валентина Наливайченка головою СБУ. За - 230 депутатів з коаліційних фракцій. Таке рішення стало несподіваним, адже ще зранку БЮТівці хотіли звільнити Наливайченка та Хорошковського з керівних органів СБУ.Однак згодом - передумали. Мовляв, понад 2 роки керівництва Наливайченко в статусі в. о., Служба безпеки фактично стала некерованою. Приклад цьому - останні події в "Нафтогазі" - кажуть біло-сердечні. Відтак, 17 березня рада планує заслухати звіт вже офіційного керівника СБУ та реформувати службу.Іван Кириленко (лідер фракції БЮТ): "Голосуючи за його (В.Наливайченка) призначення, ми відразу приймаємо рішення розібратися з кадрами, що там відбувається, розібратися з ситуацією, яка там відбувається. Ми вважаємо, що це не кращий варіант, але для того, щоб врегулювати ситуацію, ми підтримаємо кандидатуру В.Наливайченка".Проти кандидатури Наливайченка виступив парламентський комітет з питань Нацбезпеки та оборони, очолюваний нунсівцем Анатолієм Гриценком. За його словами, Наливайченко занадто м’який для цієї посади. Регіонали - теж проти. Кажуть, бютівці навмисне узаконили Наливайченка, аби згодом звільнити.Анатолій Гриценко (голова комітету з питань Нацбезпеки і оборони): "На чолі цієї служби на думку комітету має стояти сильна людина, людина яка може витримати зовнішні впливи звідки б вони не надходили - від Президента, від уряду чи від народних депутатів. Ми переконані, що такою сильною кандидатурою запропонований кандидат не являється".Олександр Єфремов (народний депутат, фракція Партії регіонів): "Я сьогодні на погоджувальній раді, яка була у Литвина, пригадав старий час коли на бюро міськкому розглядають кандидатуру керівника, перший секретар говорить давайте ми його виключимо з партії, а він говорить так я ж не член партії, тоді давайте його приймемо і тоді виключимо. Ось це та ситуація коли БЮТ намагається затвердити посаду керівника СБУ, а потім говорить ми будемо з ним розбиратись".Сказав - як у воду дивився. Вже сьогодні бютівці внесли постанову, у якій просять Президента внести подання на звільнення Наливайченка з посади голови СБУ. Один з авторів документу - нардеп Святослав Олійник наголосив - сьогоднішнє рішення коаліції і фракції БЮТ про підтримку кандидатури Наливайченка є помилковим.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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