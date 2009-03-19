Призупинення дії Шенгену

Франція тимчасово призупинить дію Шенгену.

У зв’язку із самітом НАТО на початку квітня французька влада тимчасово запровадить контроль на своїх кордонах. Про це повідомило Міністерство з питань міграції. Контроль на кордонах Франції з іншими країнами-членами Шенгенської угоди проводитиметься у період з 20 березня до 5 квітня, інформує "Дойче Велє". У такий спосіб французьке керівництво хоче гарантувати безпеки зустрічі НАТО. Зазначимо, 3 та 4 квітня в Страсбурзі, Келі та Баден-Бадені зберуться 28 державних й урядових лідерів країн Північноатлантичного альянсу. Очікується, що на зустріч прибуде президент США Барак Обама. До саміту готуються і критики Aльянсу. Ліворадикали уже запланували масові акції протесту у Франції та Німеччині.