У випуску "Про головне" за 25 вересня – влада планує запропонувати українцям легалізувати статки і нерухомість, зароблені без сплати податків. Тих, хто зважиться свої статки вивести з тіні, обіцяють не карати. В США розглянуть санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Документ вже зареєстрували у американському Сенаті.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Верховна Рада ухвалила закон щодо заборони брати на роботу близьких як помічників. Експерти повідомили, що депутати можуть знайти спосіб, як обійти закон.