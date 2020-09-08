У випуску програми "Про головне" за 8 вересня – минуло 100 днів, відколи на українських дорогах запрацювала автофіксація порушень. У МВС прозвітували, що перші 50 камер у Києві та області вже дали результат. Народні депутати вирішили збільшити податкове навантаження для IT-компаній в Україні. Навіть зареєстрували для цього декілька відповідних законопроєктів.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: В Білорусі продовжують тиснути на Координаційну раду опозиції. Спочатку її членів викликали на допити, потім ті почали зникати. Врешті, їх силою змушували покинути країну.