У випуску "Про головне" за 2 вересня – в антикорупційних органах України триває справжня боротьба. Спершу очільник САП пішов у відставку, тепер без посади може залишитися й директор НАБУ Артем Ситник. Російська пропаганда взялася "вплітати" в події у Білорусі міфи про "український слід". Міністр закордонних справ Росіїї заявив нібито про участь "українських націоналістів" у білоруських протестах.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Напередодні в Україні у 2,5 тисяч громадян підтвердили COVID-19. Від ускладнень померли 50 людей – це теж абсолютний максимум з початку пандемії. Рекордну кількість інфікованих виявили у Києві – 332 людини, 300 інфікованих також підтвердили на Харківщині.